Общество

«Единая Россия» передала гуманитарный груз в Белгородскую область

«Единая Россия» и представители Союза десантников доставили груз в Белгородскую область. Передали его мобилизованным из нашего региона. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат ГД от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«В этот раз доставили стройматериалы, специальное оборудование для выполнения боевых задач, а также адресные посылки. На месте с ребятами проговорили проблемы, с которыми они сталкиваются, в том числе вопросы улучшения бытовых условий. Отдельный упор сделали на поддержку семей военнослужащих: мы должны помогать и помогаем им в решении возникающих трудностей, пока их близкие люди выполняют свой воинский долг», – рассказал Александр Козловский.

Поддержку семьям военных оказывают по линии «Единой России», благотворительного фонда «Земляки» и центра бесплатной юридической помощи «Земляки».