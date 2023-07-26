Общество

Граффити с изображением Александра Невского появилось в Печорах

Граффити с изображением Александра Невского появилось на старой водонапорной башне в Печорах. Об этом сообщается в группе «Истоки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Истоки» / «ВКонтакте»

«У нас новый арт-объект! В период пересменки, между вторым и третьим заездом, на форуме старая водонапорная башня превратилась в новый арт-объект, который виден всем жителям города Печоры и участникам заезда даже издалека», - рассказали в сообществе.

Идея о создании такого объекта появилась в прошлом году на творческом заезде.

Тогда участники предложили оформить водонапорную башню граффити с изображением Александра Невского.