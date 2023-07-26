Общество

Три псковских врача получили награды от Профсоюза работников здравоохранения РФ

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Анжелика Шундер посетила Псковскую станцию скорой медицинской помощи, где вручила медикам-членам профсоюза заслуженные награды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Заместитель главного врача по медицинской части Псковской областной инфекционной клинической больницы Самир Аль-Араби, участвовавший в оказании медицинской помощи российским солдатам и гражданскому населению в зоне проведения СВО, награжден медалью «За самоотверженность и профессионализм», учрежденной Профсоюзом работников здравоохранения РФ.

Председатель первичной профсоюзной организации Псковской станции скорой медицинской помощи Раиль Агакишиев получил почетную грамоту Центрального комитета Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков удостоен благодарности Центрального комитета Профсоюза работников здравоохранения РФ.

«Вручая такие награды, мы говорим коллегам спасибо за их профессионализм, самоотверженный труд, верность своему делу, преданность и любовь к своей Родине!» - отметила Анжелика Шундер.