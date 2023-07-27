Общество

Итоги деятельности за первое полугодие подвели в псковском УФСИН

На базе исправительной колонии №4 (село Середка Псковского района) прошла выездная коллегия УФСИН России по Псковской области по итогам работы территориального органа в первом полугодии 2023 года. В рамках работы состоялись посещение жилой и производственной зоны исправительного учреждения и итоговое заседание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Перед началом основного мероприятия по подведению итогов сотрудники руководящего состава областной уголовно-исполнительной системы - участники коллегии во главе с начальником УФСИН Алексеем Емельяновым совершили обход колонии в сопровождении начальника ИК-4 Тимура Курдюкова. Они оценили производственную деятельность центра трудовой адаптации, коммунально-бытовое обеспечение, посетили столовую, клуб, запираемые помещения, жилые отряды и ознакомились с условиями содержания осужденных.

На заседании коллегии озвучены результаты оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности УИС региона, а также обсуждены перспективы работы управления и его подведомственных учреждений. Были рассмотрены вопросы, касающиеся состояния работы по профилактике и предотвращению преступлений, обеспечения режима и надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, тылового и медицинского обеспечения, работы учреждений, исполняющих уголовные наказания без изоляции осужденных от общества. Особое внимание уделено организации работы с осуждёнными, подлежащими привлечению к труду, развитию производства, созданию новых рабочих мест для отбывающих наказание и повышению их рабочей квалификации, а также улучшению материально-бытового и медицинского обеспечения. Отдельно рассмотрены вопросы выполнения служебных задач по охране и организации надзора в учреждениях УИС региона.

В ходе заседания отмечены положительные результаты, имеющиеся недостатки и актуальные проблемные вопросы по каждому из направлений деятельности, по отдельным направлениям были заслушаны руководители подведомственных учреждений и структурных подразделений УФСИН.

Подводя итоги, начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов поблагодарил личный состав за службу и обозначил приоритетные направления работы, которые предстоит выполнить в предстоящем периоде.