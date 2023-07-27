Общество

Детям в островском оздоровительном лагере показали работу с минно-розыскной собакой

Акция «Каникулы с Росгвардией» прошла в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы организовали для детей спортивные состязания, в ходе которых ребята соревновались в силе, скорости и выносливости.

Также в ходе мероприятия сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области провели занятие, посвященное правилам безопасности в Интернете.

Кроме того, сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии показали работу кинолога с минно-розыскной собакой.