Общество

Владимир Гутенев ознакомился с работой филиала фонда «Защитники Отечества» в Пскове

С работой филиала фонда «Защитники Отечества» в Пскове ознакомился руководитель подгруппы «Мобилизационная подготовка в сфере экономики» рабочей группы по вопросам СВО, первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в рамках рабочего визита 28 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вместе с ним с работой филиала познакомились депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский и заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный.

Экскурсию провела руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

В фонде есть детская комната, комната эмоциональной разгрузки, где будет оказываться психологическая помощь с дальнейшим направлением к специалистам.

Каждую пятницу служба волонтёров проводит мастер-классы. Сегодня дети занимались рисованием.

Владимир Гутенев на память подарил детям набор юного художника. Кроме того, он предложил устроить выставку лучших детских рисунков в Государственной Думе.