Общество

Проект о наказании за мелкое взяточничество внесли в Госдуму

Проект о наказании за мелкое взяточничество и коммерческий подкуп внесли в Госдуму, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Речь идет о суммах, не превышающих десяти тысяч рублей», — уточнил парламентарий. За подобные правонарушения будет грозить до трех лет лишения свободы и до четырех лет ограничения свободы. У злоумышленников будут конфисковывать имущество, чтобы компенсировать ущерб потерпевшим, уточнил он.

Кроме того, могут появиться новые квалифицирующие признаки: вымогательство, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и заведомая незаконность действия (бездействия), пишет RuNews24.

Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект во время осенней сессии.