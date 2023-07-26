Общество

Псковская делегация почтила память освободителей Витебска

Торжественно церемония в честь воинов-освободителей прошла у мемориального комплекса на площади Победы в Витебске сегодня, 28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Губернатор Михаил Ведерников как руководитель официальной делегации региона в пятницу, 28 июля, прибыл в город Витебск Республики Беларусь для участия в официальной части Дней Псковской области. Масштабное мероприятие, направленное на расширение сотрудничества и укрепление связей между регионами союзных государств, продлится здесь до 30 июля», - рассказали в пресс-службе правительства.

У мемориального комплекса в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины в центре города губернатор Михаил Ведерников вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и другими участниками псковской делегации почтили память защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. С белорусской стороны в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и другие официальные лица.

В ходе торжественно-траурной церемонии Михаил Ведерников и Александр Котов возложили венок от Псковской области, отдавая, тем самым, дань уважения подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. К подножию монумента венки возложили представители белорусской стороны. Члены псковской делегации принесли к Вечному Огню цветы.

В пресс-службе отметили, что мемориальный комплекс на площади Победы в Витебске возведен в 1974 году — в год 30-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1000-летия со дня основания Витебска. Его высота составляет около 56 метров — это три обелиска, взмывающих в небо, которые объединены кольцом с надписью «Слава героям», а также монолитным фризом с рельефами, прославляющими бессмертный подвиг воинов, партизан и подпольщиков. У основания монумента зажжен Вечный Огонь.