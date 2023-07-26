Общество

МегаФон повысил скорость Интернета на дачах в Псковском районе

МегаФон построил новые объекты связи стандарта 4G для загородных и дачных поселков, расположенных в Псковском районе недалеко от Пскова. Высокие скорости Интернета даже при сезонном увеличении нагрузки впервые стали доступны в СНТ «Озерное», «Медик-2», «Кебь», а также в деревнях Ажово и Новоселье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: МегаФон

Инженеры компании построили и усовершенствовали около десяти объектов связи, работающих в высокочастотных диапазонах, что позволило существенно увеличить скорости передачи данных. Теперь несколько тысяч жителей области могут пользоваться выходом в Интернет на природе на более высоких LTE-скоростях.

«Мы постоянно изучаем динамику скорости передачи данных, нагрузку на инфраструктуру и другие параметры, чтобы улучшать сеть там, где это необходимо. Например, только за один месяц дачники СНТ "Кебь" и "Ажово" прокачали около тысячи гигабайт и проговорили почти 40 тысяч минут, общаясь с друзьями, близкими и используя развлекательные и информационные сервисы. Также наличие связи за городом обеспечивает безопасность и позволяет своевременно реагировать на различные ситуации, особенно в случае экстренных происшествий или необходимости вызова скорой помощи», - рассказал директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

Прошедшая модернизация — продолжение одного из ключевых направлений работы оператора по улучшению качества покрытия в малых населенных пунктах. Только за 2023 год МегаФон модернизировал и построил около 20 базовых станций в селах и деревнях региона, где проживает более 27,5 тысячи человек.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного Интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в Интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.