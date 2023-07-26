Общество

Корм для рыб из Испании не пропустили в РФ на границе в Псковской области

Сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз в РФ на границе в Псковской области 100 тонн кормов для рыб из-за несоответствующей требованиям документации ЕАЭС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Россельхознадзора

На российско-латвийской границе РФ в пункте пропуска Бурачки был проведен ветеринарный контроль в отношении 5 партий кормов из Испании для товарного выращивания рыб, общим весом в 100 тонн. В ходе проверки выявлены нарушения ветеринарного законодательства.

В ходе документарного контроля сотрудники ведомства установили отсутствие ветеринарных сертификатов страны-экспортера, гарантирующих выполнение ветеринарно-санитарных требований Российской Федерации или Евразийского экономического союза, оформленных на товар, следующий в адрес получателя Псковской области.

Ввоз 100 тонн кормов для рыб на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлены декларации о возврате груза.