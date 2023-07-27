Общество

Свыше 80 случаев заражения гепатитами выявили в Псковской области с начала года

83 случая заражения гепатитами разного типа выявили в Псковской области с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Всего выделяют пять основных подтипов вируса: А, В, С, D, Е. Человек может заразиться либо при контакте с биологическими жидкостями больного (или носителя), либо при употреблении продуктов и воды, на которые попал вирус. Однако общее у гепатитов одно – все они поражают печень через острое или хроническое воспаление. Нередко это провоцирует цирроз или рак.

Как отметили в ведомстве, опасность гепатитов состоит в наличии большого количества бессимптомных больных, являющихся источником инфекции, но не догадывающихся о своем заболевании.

За прошедший год в Псковской области зарегистрировали два случая острого гепатита А (0,33 на 100 тысяч населения). Заболеваний острыми вирусными гепатитами В, С, Е не зарегистрировано. В 2022 году хронический вирусный гепатит В зарегистрировали у 28 человек (4,6 на 100 тысяч населения), хронический вирусный гепатит С у 109 человек (17,87 на 100 тысяч населения). Носительство вируса гепатита В среди населения области не зарегистрировано.

В первом полугодии 2023 года зарегистрировано: по одному случаю гепатита А и С (по 0,16 на 100 тысяч населения), хронический вирусный гепатит В – у 14 человек (2,3 на 100 тысяч населения), хронический вирусный гепатит С – у 67 человек (10,9 на 100 тысяч населения). Носительство вируса гепатита В не зарегистрировано.