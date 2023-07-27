Общество

Проект по капитальной очистке реки Ловать разработали в Великих Луках

Новая проектно-сметная документация по капитальной очистке реки Ловать была разработана в 2021 году «Невско-Ладожским бассейным управлением». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

Фото: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«Речь пойдет именно о капитальной очистке реки, такой, которая проводилась в 2005 году. На эти цели тогда были выделены деньги из федерального бюджета. Было очищено более 4 километров. Специалистами, в том числе, был произведен поиск взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, выполнена работа по вырубке кустарников и деревьев по склонам Ловати, вывезен ил. Восстановление русла реки проводилось исходя из старых фотографий и изысканий специалистов. С тех пор прошло более 15 лет. И, конечно, сегодня акватория реки Ловать вновь нуждается в очистке», - написал он.

Новая проектно-сметная документация по очистке Ловати была разработана в 2021 году «Невско-Ладожским бассейным управлением». Для реализации проекта требуется подтверждение федерального финансирования на эти цели.

«Надеемся, что очистка реки будет параллельно увязана с реконструкцией набережной Ловати. И вопрос по приведению нашей главной водной артерии в порядок решится комплексно – и в части очистки и углубления русла реки, и части реконструкции набережной», - продолжил глава города.

Николай Козловский напомнил, что ежегодно в рамках муниципального контракта силами подрядной организации МП «Зеленхоз» проводятся работы по скосу водорослей в акватории Ловати площадью 100 тысяч кв. м. от плотины до навесного моста. В текущем году подрядчик уже приступил к выполнению данных работ.

Кроме того, специализированные ведомства постоянно ведут контроль за состоянием воды в реке Ловать.

«В завершение хочу обратиться ко всем великолучанам и подчеркнуть, что содержание нашей центральной реки в порядке – это наша общая забота. Важно не только убирать акваторию и русло реки, но и не загрязнять её. Относитесь к нашей достопримечательности, нашей водной артерии бережно, чтобы и будущие поколения могли любоваться и гордиться Ловатью», - заключил он.