Общество

Как мошенники обманывают во время отпуска, объяснили эксперты

Злоумышленники активизируются в разгар сезона отпусков, и в России в основном преобладают три вектора онлайн-мошенничества, связанные с фальшивой организацией путешествия, рассказали эксперты «Лаборатории Касперского» и группы компаний «Мантера».

Говоря о мошенничестве с билетами, эксперты отметили, что видят множество поддельных страниц, имитирующих сайты разных авиакомпаний и агрегаторов по подбору авиабилетов, пишет РИА Новости.

«Некоторые из них даже могут отображать реальные данные о рейсах, отправляя поисковые запросы легитимным агрегаторам и выдавая полученную информацию. Однако настоящих билетов посетители фальшивых ресурсов не увидят. Цель злоумышленников - украсть деньги и использовать чужие личные данные в своих целях, например, чтобы продать их в даркнете», - сообщается в исследовании.

Эксперты отмечают, что еще один из распространенных способов мошенничества касается поиска жилья - поддельные интернет-предложения об аренде квартир и апартаментов. «Мошенники создают привлекательные объявления на популярных платформах, заманивая путешественников красивыми фотографиями и низкими ценами. Однако после бронирования и отправки платежа окажется, что авторы объявлений вовсе не те, за кого себя выдают», - сообщили они.

Отмечается, что еще один вид мошенничества с жильем связан с бронированием гостиниц, когда злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие настоящие платформы бронирования отелей.

«Часто на таких сайтах пользователям предлагается войти в систему с учетными данными от уже имеющихся аккаунтов. Это позволяет мошенникам получить несанкционированный доступ к учетным записям жертв в социальных сетях или электронной почте. В результате таким образом они крадут личные данные», - заявили эксперты.

Помимо этого имеет место и мошенничество с опросами, когда создаются спам-страницы или рассылаются электронные письма, в которых предлагают пройти опрос на тему путешествий и получить вознаграждение. Эксперты отмечают, что в таких схемах расчет делается на желание людей получить легкие деньги или какой-либо подарок. Но нацелены они на сбор личных данных - имени, фамилии, адреса, номера телефона, финансовых сведений.

«Вознаграждения же жертвы этой схемы не получают, а информация, которой они поделились с мошенниками, может быть использована, например, для кражи личных данных или денег. Кроме того, в конце опроса обычно предлагается поделиться информацией об опросе с друзьями, чтобы и они могли получить приз, то есть злоумышленники используют жертв еще и для дальнейшего распространения мошеннических ресурсов», - говорится в исследовании.