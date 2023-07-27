Общество

«Зайца кто-то задрал»: псковские любители тихой охоты предупреждают о встречах с лесными животными

Следы диких животных и их самих встречают псковские любители тихой охоты в лесы. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Анюта Пшеницына / «ВКонтакте»

25 июля в Гдовском районе местная жительница встретила в малиннике косуль.

«Малина в этом году очень сладкая. Сегодня (25 июля - ред.) мимо меня в малиннике пронеслись две косули. Чуть с ног не сбили

Не знаю, по каким таким важным делам они бежали, но мне показалось, что они и не заметили меня», - написала женщина о встрече с косулями.

В Печорском районе 27 июля другая участница группы встретила косулю и услышала визг кабанов.

Фото: Ирина Горкунова / «ВКонтакте»

«Поехали сегодня с дочкой в лес. Думали наберём лисичек, но не тут то было. Лисичек с ладошку. Решила зайти на одно место посмотреть малины. Нашла. Крупная, много, в лесу тишина, красота. Только начала собирать, и просто дикий визг кабанов вблизи. Испугались до жути с дочкой, прыгнули в машину и поехали. Едем, а на встречу косуля, остановилась, сфоткала», - рассказала о своем походе в лес женщина.

Кроме того, при выезде она встретила разорванную тушку зайца.

«Там зайца кто-то задрал, кости и шерсть. Дочь сказала, что больше со мной не поедет. Мне одной тоже теперь жутко, хоть и люблю ездить одна», - подытожила участница группы.

Фото: Татьяна Мочалова / «ВКонтакте»

В деревне Иваново-Болото Печорского района другая любительница тихой охоты наткнулась на свежий след медведя 28 июля.

«Иваново-Болото. Пусть немного, но разнообразие порадовало. Черничку, увы, не удалось собрать. Свежие следы потапыча испугали, пришлось быстро покинуть лес», - написала она.

Ранее сообщалось, что скопление змей встретили в гдовском лесу местные жители.