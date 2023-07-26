Общество

«Не надо ни грибов, ни ягод»: полчище гадюк встретили в гдовском лесу. ФОТО

Скопление змей встретили в гдовском лесу местные жители. Об этом сообщается в группе «Гдов.Лайф» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Гдов.Лайф» / «ВКонтакте»

«Сюрприз в лесу», - написал автор фотографий.

Участница группы отметила, что в гнилых стволах дерева можно часто встретить змей. «Мама говорила, не наступай на гнилые стволы в лесу. Могут быть там змеи», - написала она.

Многие в комментариях ужаснулись такому количеству змей в одном месте. «Не надо мне ни грибов, ни ягод! В таких дебрях. Люблю чистый осенний бор», - отказалась от похода в лес в ближайшее время женщина.

Ранее сообщалось, что в лесу под Гдовом обнаружили гигантский гриб.