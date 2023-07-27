Общество

Диетолог назвала продукты, которые опасно есть в жару

В летний период опасно употреблять в пищу быстро портящиеся продукты, в которых содержатся полуфабрикаты и белково-углеводная среда. Об этом предупредила врач-диетолог Марина Макиша.

По ее словам, первое место по опасности занимает молочная продукция, у которой небольшой срок годности.

«Это в первую очередь молоко, кефир, йогурты на основе сладких добавок. Те, где сладких вкраплений больше, хранятся меньше, поэтому лучше покупать в небольшом количестве такие десерты и быстро их съедать», — сказала врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Любые салаты, в которых содержатся яйца, колбасы, майонез или сметана, лучше не готовить и не покупать, добавила она. Все салаты, которые заправлены сметаной или майонезом. Там белково-углеводная среда, поэтому в них очень быстро размножаются бактерии.

В период жаркой погоды в овощах, добавленных в салаты, за относительно небольшой промежуток времени начинается процесс гниения. А майонез или сметана лишь ускорят этот процесс. Попробовав такое блюдо, можно получить пищевое отравление, предупредила диетолог.

В жару далеко не во всех магазинах соблюдаются все условия хранения продуктов.

«Это означает, что рыбная продукция, любые полуфабрикаты, колбасные изделия и мясные нарезки могут испортиться быстро. Следовательно, покупать товары из этой категории нужно крайне осторожно, тщательно проверяя стикеры, сроки годности и иную важную информацию», - сказала она.

Улично-ресторанная кулинария, то есть готовые блюда — еще один бич жаркого летнего сезона, пояснила специалист.

«Супы, которые подаются в подобных местах, — это полуфабрикаты, как и любые блюда, предлагаемые в аналогичных заведениях. Суп может прокиснуть, а есть такое блюда я бы не рекомендовала. Такая еда может вызвать серьезное расстройство желудка и даже отравление», - объяснила Марина Макиша.

Кроме того, любые сладкие напитки тоже опасно пить в жару. Они не восстанавливают водный баланс в организме.

«Например, стоит выпить во время жажды стаканы лимонада, не пройдет и десяти минут, как вам снова захочется пить. То есть справляться с главной задачей — утолить жажду — у сладких газировок не получается», — заметила врач.

К тому же в таких напитках содержится большое количество сахара и пустых калорий, которые откладываются на боках и в иных частях тела, добавила диетолог.