Набор в отряд «Дружина» в Псковской области планируют завершить к осени

Набор добровольцев в отряд «Дружина» в Псковской области планируют завершить к осени. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Глава региона напомнил, что на неделе состоялось совещание по вопросу организации АНО «Дружина».
«Приняли с коллегами дорожную карту, согласно которой уже к осени в муниципалитетах должен быть завершён набор добровольцев. Целевой показатель – 50 человек от района. Для крупных межрайонных филиалов – 200. Основные критерии простые – совершеннолетие, желание и возможность принимать участие в работе "Дружины"», - сказал он.
Михаил Ведерников объяснил, кто может попасть в отряд:
Как отметил глава региона, «Дружина» – это команда неравнодушных людей, которые готовы на добровольных началах принимать участие в обеспечении безопасности муниципалитетов.
«Дополнительно дружинники смогут проходить обучение в нашем центре "Воин". "Воин" будет специализироваться на патриотическом воспитании и образовательных курсах по самообороне, оказанию медицинской помощи, ориентированию на местности. Перечень, на самом деле, неполный. Мы готовы корректировать программу в соответствии с запросами. Психология, управлением беспилотниками, история, ремёсла, – всё, что будет интересно и полезно, организуем», - заключил он.