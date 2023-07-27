Общество

Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали

Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья. Об этом сообщается в официальной группе артиста в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в Рускеале на хуторе Елки пройдет в неожиданном формате "Народное караоке"», — говорится в сообщении.

Концерт без артиста проведет его команда, вход будет свободным, уточнили организаторы.

Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп «Закат солнца вручную», «Постскриптум», «Бригада С» и «Неприкасаемые».