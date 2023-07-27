Общество

В каком случае можно остаться без пенсии по старости, объяснил юрист

Страховую пенсию по старости назначают вне зависимости от того, вышел ли человек на заслуженный отдых или продолжает работать. Вместе с тем, если при наступлении пенсионного возраста у человека не хватает стажа или индивидуальных пенсионных накоплений, то в страховой пенсии ему могут отказать, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Главные условия получения страховой пенсии по старости — наличие трудового стажа и пенсионных коэффициентов, пишет агентство «Прайм».

При этом минимальный стаж для выхода на пенсию в 2023 году составляет 14 лет, добавил эксперт.

Количество пенсионных баллов, необходимое при подаче заявления на пенсию, составляет 25,8 балла.

«Именно при несоблюдении этих условий Социальный фонд России может отказать в назначении пенсии по старости», — указал юрист.

По его словам, есть только два варианта исправить ситуацию. Первый — продолжить трудиться до момента накопления нужного стажа. Второй — докупить пенсионные баллы.

В 2023 году страховая пенсия по старости состоит из фиксированной выплаты 7567,33 рублей в месяц плюс доплата 123,77 рублей за каждый балл.

Для оплаты дополнительных баллов необходимо подать заявление в Социальный фонд: лично, заказным письмом или через личный кабинет на сайте ведомства.

Взносы можно платить разовым платежом или ежемесячно. «Уплата годового минимума страховых пенсионных взносов прибавляет год к страховому стажу. При этом докупить можно только половину страхового стажа», — отметил юрист.