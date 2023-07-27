Общество

Псков и Витебск официально стали городами-побратимами

Псков и Витебск официально стали городами-побратимами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

Фото: Борис Елкин / Telegram

В рамках Дней Псковский области подписано соглашение о приграничном сотрудничестве между Псковом и Витебском.

«Теперь города официально – города-побратимы. До этого с 2000 года сотрудничество осуществлялось на основе Договора о партнерстве. Будем укреплять взаимодействие в сферах промышленности, строительства, дорожного хозяйства, транспорта, торговли, культуры, образования, туризма и спорта. Наши города объединяет многовековая история, богатейшая культура и давние связи. Более 20 лет плодотворного взаимодействия дали свои плоды: реализовано множество совместных проектов в области экономики, торговли, культуры и образования», - написал глава города.

Он отметил, что работа по обмену опыта продолжится, также будет развиваться активное сотрудничество между жителями, бизнес-сообществом и органами власти.