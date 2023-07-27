Общество

Гдовский центр помощи аистам наказали за клевету об отравлении птиц

Арбитражный суд Псковской области признал клеветой обвинения в отношении ООО «Скангали» - дочерней компанией Псковского городского молочного завода, занимающейся выращиванием зерна - по части якобы отравления аиста в Дедовичском районе в мае 2022 года. Решение опубликовано на сайте «Электронное правосудие».

Фото: центр «Дом белого аиста»

19 мая прошлого года гдовский центр помощи аистам «Дом белого аиста» опубликовал письмо жительницы Дедовичского района о гибели аиста с упоминанием указанной организации. Женщина рассказала, что в деревне Шилово погибла птица, поскольку якобы ООО «Скангали» поливает свои посадки химикатами, а аисты затем едят отравленных лягушек и умирают.

На следующий день, 20 мая, комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области организовал проверку. В результате причастность ООО «Скангали» к гибели птицы не установили. Компания в свою очередь обратилась с иском к гдовскому центру помощи аистам в Арбитражный суд Псковской области.

Суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию общества с ограниченной ответственностью «Скангали» сведения, размещенные на странице центра в социальной сети «ВКонтакте», а также обязал руководство центра опубликовать опровержение и взыскать с центра в пользу ООО «Скангали», в случае неисполнения решения суда, 300 рублей за каждый день, начисляемые с четвертого дня с момента вступления в законную силу до фактического исполнения обязательства.

Помимо этого, с руководства центра постановили взыскать 6 000 рублей расходов по оплате госпошлины, 21 000 рублей расходов по оплате судебной экспертизы, 21 545 рублей расходов по нотариальному заверению.

«На данном этапе мы проиграли, но с решением суда не согласны, считаем его ошибочным и полны решимости в поисках справедливости дойти до Верховного суда РФ», - подчеркнули в гдовском центре помощи аистам.