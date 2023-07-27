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Общество

Скульптуру «Учительница и ученик» в Гдове отправили на реставрацию

30.07.2023 17:31|ПсковКомментариев: 0

Скульптуру «Учительница и ученик» в Гдове отправили на реставрацию, монумент находился возле центра внешкольной работы с детьми «Дубно». 

Фото: газета «Гдовская заря»

Скульптура совсем скоро вернётся на своё прежнее место, но уже в обновлённом виде - с книжкой в руках. Отреставрируют и саму «учительницу». За реставрацию постамента взялся местный предприниматель Михаил Рыжков. Работа будет сделана безвозмездно, пишет ГТРК «Псков».

Как отметила глава администрации городского поселения Ольга Соколова, скорее всего, чтобы уберечь скульптуру от очередных нападок вандалов, ее переместят в центр сквера между фонарями.

Монумент появился в парке ориентировочно в 60-е годы прошлого века. С тех пор её неоднократно разбивали, снимали разные детали, но находились защитники, которые приходили на помощь и реставрировали фигуры.

Теги: #гдов #скульптура
Источник: Псковская Лента Новостей
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