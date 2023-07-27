Общество

Психоаналитик оценила пользу шоппинга при борьбе со стрессом

Приобретение новых вещей многие люди воспринимают как способ убежать от проблем, избавиться от стресса и улучшить настроение. Однако зачастую шоппинг приводит не столько к преодолению негативных переживаний, сколько к неприятным побочным эффектам, отметила психоаналитик Ирина Смолярчук.

«Если человек переживает стресс, если у него есть психические проблемы, например, невроз, посттравматическое расстройство, то шоппинг может загнать его в депрессию. Человек перестает получать удовольствие от покупки через 40 минут после осознания обладания новой вещью. То есть поиск товара, его изучение, примерка и покупка доставляют удовольствие, но после возвращения домой этот эффект пропадает, потому что человек снова оказывается в среде, где его что-то "триггерит". Удовольствие "схлопывается", и человек понимает, что его проблема снова с ним, а к ней еще добавилась финансовая потеря», – приводит слова Смолярчук радио Sputnik.

По ее словам, не следует ждать многого от шоппинга в психологическом плане, и тогда этот процесс действительно принесет пользу.

«Шоппинг идет на пользу, если человек отдает себе отчет в том, как работает этот механизм, осознает, что удовольствие от покупок не спасает от проблем, если он понимает, что поход в магазин лишь на короткое время отвлечет его от переживаний. То есть сейчас человек идет за покупками, чтобы ему временно стало легче, а потом рассчитывает получить поддержку и опору в коллегах, друзьях или родных», – объяснила Смолярчук.