Общество

Девять единиц оружия изъяли у псковичей за неделю

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 37 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 24 по 30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники ведомства выявили 11 административных правонарушений, изъяли девять единиц гражданского оружия и 88 патронов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.