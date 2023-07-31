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Серость и скука или стиль: нужен ли дизайн-код на всей территории Псковской области? 

01.08.2023 13:32|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему распространения дизайн-кода на территории всей Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Вывески в Пскове до внедрения дизайн-кода

Летом 2020 года в Пскове вступили в силу единые требования к внешнему виду вывесок торговых точек. Именно тогда город узнал, что такое дизайн-код.

Делалось это для того, чтобы привести внешний вид городских зданий в привлекательный и эстетичный вид, избавиться от визуального шума. Ведь еще в 90-ые, в эпоху бурного развития малого и среднего предпринимательства, Псков запестрел кричащими вывесками.

Дизайн-код разрабатывался несколько лет и внедрялся поэтапно. Изначально, в качестве пилотного проекта, к единообразию привели вывески в историческом центре города. Затем, с июня прошлого года, зона действия дизайн-кода расширилась на оставшиеся районы - зону типовой застройки Пскова. Сейчас власти озвучивают планы распространить дизайн-код на всю территорию Псковской области.

Визуального шума в областном центре с момента введения дизайн-кода объективно стало меньше. Псковичи и гости города это отмечают. Однако часть предпринимателей, особенно представители небогатого псковского малого и среднего бизнеса — владельцы магазинов и предприятий сферы услуг – без восторга приняли инновацию. Они должны были менять вывески в соответствии с дизайн-кодом за свой счет. Кроме того, вывески в историческом центре города должны быть одноцветными, а значит и менее привлекающими внимание потенциальных клиентов.

В то же время активисты, которые выступают за сохранение исторического наследия, полностью поддерживают введение дизайн-кода.

Сегодня мы решили выяснить, действительно ли нужно распространить дизайн-код на всю территорию Псковской области? Своевременно ли это решение? Насколько заметно изменение внешнего облика Пскова после введения дизайн-кода? Как бизнес относится к его введению? Ответы на все эти вопросы – в программе «Дневной дозор».

Отсутствие безвкусных вывесок и старых ларьков помогает Пскову выглядеть эстетично и современно, считает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Именно поэтому есть смысл расширения дизайн-кода на всю Псковскую область.

«Осталось меньше месяца на то, чтобы собственники и арендаторы помещений привели вывески в соответствие с новыми требованиями. Это ключевой шаг для качественного улучшения внешнего вида наших улиц. Достаточно убрать визуальный шум, чтобы даже скромные здания выглядели достойно. Пилотный проект в Пскове уже реализован. Результаты видят все. Более того, всё чаще слышу от наших гостей, что несмотря на значительную удалённость от Москвы в Пскове совершенно не чувствуется налёт провинциальности. Мы долго думали, с чем связаны такие комментарии. Пришли к выводу, что во многом их вызывает соблюдение современных градостроительных норм, отсутствие безвкусных вывесок, клеенчатых растяжек и старых ларьков. И мы бы хотели, чтобы так выглядела вся наша Псковская область. Современно, эстетично, приятно для жителей и гостей. Через месяц все вывески, баннеры и растяжки, которые не соответствуют дизайн-коду, будут демонтироваться за счёт собственников. Пока действует упрощённая процедура регистрации новых вывесок. Потом процедура будет сложнее и дольше, она будет требовать дополнительно  соответствующего проекта (который, разумеется, стоит денег). Другими словами, сейчас перейти на новые требования проще, дешевле и быстрее».

По словам урбаниста Николая Мелькова, у бизнеса есть запрос на то, чтобы добавить возможности в дизайн-код, например, расширить цветовую гамму. Также он отметил, что можно было бы упрощать дизайн-код по мере удаления торговых объектов от центра Пскова.

«Надо немножко расширить варианты дизайна-кода. По тем же ларькам он условно должен быть двух цветовых видов. Надо его сделать более гуманным и расширить. В этом плане некоторые наши бизнесмены правы. Как предложение, дальше от центра или от культурных мест надо делать для дизайн-кода ослабление, то есть оставить цветовую гамму, но, уходя дальше, делать иногда уже более легкие требования».

Здания, оформленные в соответствии с требованиями дизайн-кода, становятся более привлекательными, уверен заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. На его взгляд, данную практику необходимо распространить на всю Псковскую область.

«Эта работа проводится уже достаточно давно, еще с 2018 года. Мы же хотим, чтобы наш город выглядел привлекательно и с туристической точки зрения, и местным жителям радовал глаз. Был дан переходный период, время, за которое можно было поменять вывески. Поменяются вывески, и город станет еще лучше. Я считаю, что данная практика должна быть на территории всей Псковской области, и в деревнях, и с заборами я бы порядок навел».

По мнению директора гипермаркета «Империал» Николая Рассадина, с введением дизайн-кода здания стали серыми и однообразными. Однако главная цель вывесок — это привлечение внимания.

«Обратил внимание на ДКП, Дом культуры профсоюзов на площади Ленина. Раньше были яркие, четкие, красивые вывески. Сейчас все стало серое и однообразное. Не поймешь, где кафе, где магазин. Давайте делать все по единому образу и подобию единому. Весь город будет скучный, одинаковый, потому что яркие вывески привлекают людей. Это основа маркетинга и привлечения внимания. Мне кажется, вывески кафе и магазинов должны отличаться. Вывески какой-нибудь типографии и медицинского центра должны быть разные. Должно радовать глаз, должно быть многообразие идей, дизайнерских в том числе. Нас опять пытаются загнать в единый строй, в единую форму. Представьте, если это будет по всей области. Будут приезжать к нам люди, и везде: Псков, Дно, Остров - будут такие вывески - белые на сером. Что касается предпринимательского сообщества, кому нужны лишние вложения? Тем более лишние по приказу».

Бизнес уже спокойно относится к смене вывесок из-за дизайн-кода, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. По его словам, в некоторых случаях предпринимателям идут навстречу и согласовывают вывески с учетом зарегистрированного бренд-бука.

«Это уже принятое решение. Во всех муниципалитетах процесс запущен. Во многих давно, в некоторых недавно. Бизнес относится к этому ровно. Жалоб в этом направлении в мой адрес пока не поступает. Только лишь консультации даем, если какие-то непонятные ситуации возникают. Все работают. Кто хочет, чтобы город и его район выглядели красиво, занимаются заменой вывески или согласованием. Были предложения сохранять устоявшийся бренд-бук организаций. Не у всех они зарегистрированы. Но, как я уже сказал, есть такие организации, в которых это уже состоялось. И цветовая гамма, и названия. У кого-то сети появились. Было предложение, чтобы это тоже можно было использовать. Знаю, что в некоторых муниципалитетах к этому относятся положительно».

В связи с непростой ситуацией, в которой оказалась российская экономика и бизнес, сейчас не самое лучшее время для смены вывесок за счет предпринимателей, считает председатель регионального отделения общественной организации «Опора России» Валерий Лесников. Более того, на его взгляд, смысл в вывеске теряется, если она не выполняет функцию привлечения внимания.

«Мнения разные. С одной стороны, уже время пришло, наверное, названия, вывески и рекламные продукты нужно менять. Но с другой, время не очень удачное в связи с внешними обстоятельствами. Не всегда получаются красивые вывески. Для чего нужны вывески, какое у них предназначение? Они нужны для того, чтобы привлекать потребителя в любую точку, давая об этом информацию. Если вывеска это не делает, тогда она вообще не нужна».

Необходимо к разным частям города применять разный подход, считает архитектор Владимир Шуляковский. Также он добавил, что в некоторых случаях, особенно в историческом центре города, можно делать исключения из правил дизайн-кода.

«Польза есть определенная. Здание на Рижском, 16 все было залеплено безобразно рекламой. Сейчас поменялось. То, что есть хорошие примеры, по-моему, всем очевидно. Но где-то немного не соответствует. Должен быть дифференцированный подход к разным частям города и возможность в некоторых случаях делать исключения. Исторический центр Пскова - место непростое, и его невозможно на 100% загнать в какие-то жесткие рамки. Иногда надо делать и какие-то поправки в дизайн-код».

Некоторые вывески, оставшиеся в городе с советских времен, нужно реставрировать и сделать достопримечательностями Пскова, а не менять в рамках принятого дизайн-кода, утверждает дизайнер, специалист по дизайн-коду Михаил Гнедин. Сейчас ведется работа в этом направлении. Он уверен: дизайн-код положительно отразился на облике Пскова и его нужно распространить на весь регион.

«Сейчас я составляю с помощниками список вывесок, которые не стоит трогать в рамках дизайн-кода. Это что касается советского наследия. У нас сами предприниматели иногда восстанавливают и сохраняют. Например, вывеска «Ракета», «Мебель», «Аптека на Рижском». Сейчас мы готовим список, чтобы его утвердили и эти вывески не трогали, а, наоборот, их, может быть, восстановили. Вообще их надо будет восстановить и сделать такими же достопримечательностями Пскова. Если посмотреть и сравнить, например, Псков и другие крупные города области, те же самые Великие Луки, очень наглядно видно, что дизайн-код необходим во всех районах. Определенные правила помогают сделать наши города красивее и более стильными и привлекательными».

По словам экс-сити менеджера Пскова, заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Братчикова, расширение дизайн-кода на всю область, особенно на районные центры, — это правильное решение. Он отметил, что по мере внедрения будут происходить корректировки дизайна на этапе проектирования.

«Все идет своим чередом. То, что проектируется сейчас на всю область - это очень хорошо. Считаю, что это правильно, по крайней мере, на районные центры. Насчет того, добавлять что-то или не надо, думаю, что по мере внедрения само собой все изменится. Постоянно с людьми идет обсуждение. Если что-то будет получаться, то в процессе можно будет изменить».

Смена вывесок – это дополнительная нагрузка на малый и средний бизнес, которому и так непросто в текущей экономической ситуации. До 1 сентября псковским предпринимателям следует заменить свои вывески на соответствующие дизайн-коду. Иначе их будут демонтировать принудительно за счет владельцев.

Многие соглашаются с тем, что городу давно надо было избавиться от визуального шума пестрых вывесок родом из 90-ых. После приведения к единому стилю торговых вывесок Псков, особенно его исторический центр, действительно, преобразился в лучшую сторону.

Однако у бизнеса и общественности есть запрос на расширение цветовой гаммы дизайн-кода, создание возможностей проектирования вывесок под бренд-бук, а также на сохранение старинных вывесок. Работа в этих направлениях уже ведется, и даже в этих вопросах находится компромисс.

Анастасия Сливинская

Теги: #псков #Дневной дозор #дизайн-код #вывески
Источник: Псковская Лента Новостей
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