Общество

Более 265 га повреждённого леса выявили в Псковской области с начала года

Более 265 га повреждённых и погибших лесных насаждений выявлено в лесном фонде Псковской области за первое полугодие 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре защиты леса Новгородской области.

Фото здесь и далее: филиал Рослесозащиты - Центр защиты леса Новгородской области

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Новгородской области» подготовили прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Псковской области на второе полугодие 2023 год. Основой для прогноза послужили итоги государственного лесопатологического мониторинга и анализ погодных условий по данным метеорологических станций Псковской области.

Большая их часть (93%) пострадала от воздействия погодных и почвенно-климатических факторов, главным образом это сильный ветер и воздействие массы снега в зимний период, приводящие к ветровалу, бурелому и снеголому. Кроме того, более 19 га еловых насаждений повреждены короедом-типографом.

«Повторяющаяся третий год подряд засуха может привести к ослаблению лесных насаждений как лиственных, так и хвойных пород, в особенности ели, имеющей поверхностную корневую систему. Учитывая засуху в летний период текущего и двух предшествующих лет (2021 и 2022), а также благоприятные условия для зимовки, можно прогнозировать дальнейшее нарастание численности насекомых-вредителей», - рассказали специалисты.

Существует также опасность возникновения лесных пожаров в случае, если во второй половине вегетационного периода не выпадет достаточное количество осадков.

«Воздействие погодных условий на лесные экосистемы происходит как напрямую, так и опосредованно. Погодные аномалии этого года неизбежно отразятся на состоянии лесов», прокомментировал директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов.

Помимо лесных пожаров, жаркая погода способствует увеличению популяций насекомых-вредителей леса. Специалисты ЦЗЛ Новгородской области следят за динамикой их численности для своевременного выявления возможных очагов, уточнили в центре.