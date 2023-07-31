Общество

Дежурная служба Росгвардии отмечает 32-ю годовщину со дня образования

Профессиональный праздник отмечают военнослужащие и сотрудники дежурной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Оперативные дежурные управления Росгвардии по Псковской области в круглосуточном режиме осуществляют сбор и обобщение оперативной информации, принимают необходимые меры к выполнению текущих задач, координируют действия подразделений ведомства.

В своей повседневной деятельности оперативные дежурные Росгвардии осуществляют контроль исполнения поручений руководства ведомства, взаимодействуют с представителями различных силовых структур России. В ведомстве отметили, что от их профессионализма и слаженности действий зависит качество выполняемых задач, направленных на обеспечение безопасности граждан.

Свою историю служба ведет с 1991 года, когда в составе Главного управления командующего внутренними войсками МВД СССР была образована дежурная служба. В 1995 году ее преобразовали в отдел (дежурной службы) Главного штаба ГКВВ МВД России, на основе которого в 2016 году был сформирован Центральный командный пункт Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.