Общество

Пенсии вырастут у 35 тысяч работающих псковичей с 1 августа

Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров с 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Корректировка выплат затронет всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также будут увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.

По предварительным данным, перерасчет страховых пенсий в этом году получит более 35,6 тысячи псковских пенсионеров.

Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по стандартному графику. Для этого специалисты всех отделений социального фонда в июле заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат.