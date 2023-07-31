Общество

Псковский врач оценила риск возникновения рака из-за электронных сигарет

В 90% случаев развитие рака легких связано с курением сигарет. Влияние электронных сигарет на риск заболевания раком легких не доказано. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала врач-онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Мария Сальникова.

«Риск возникновения рака легких от применения электронных сигарет, вейпа или Iqos не доказан, потому что рак легкого, помимо никотина, вызывают еще и содержащиеся в сигаретах смолы, выделяющие при горении канцерогенные вещества, которые оказывают влияние на организм», - поделилась Мария Сальникова.

Что касаемо электронных сигарет, продолжила специалист, то в них идет нагревание, горения нет: «Электронные сигареты содержат ароматизаторы, пропиленгликоль, глицерин, все эти вещества известны, и в принципе сами по себе они риск заболевания не увеличивают. Но отрицательное воздействие свое они все равно могут иметь, потому что при нагревании глицерина и пропиленгликоля вырабатываются формальдегиды, которые в свою очередь являются канцерогенами. Единственное, что количество этих канцерогенов не так велико, но эти вещества распространены не так давно, поэтому медицинское сообщество делает аккуратные выводы, однозначных ответов, доказательств или исследований у нас нет», – пояснила Мария Сальникова.

Кроме того, врач-онколог отметила, что вещества, которые находятся в электронных сигаретах, могут вызывать раздражение. Слизистая бронхов может становиться отечной, что в свою очередь повышает риск хронических заболеваний и может повышать риск развития рака.