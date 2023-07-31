Общество

Псковичам предлагают подать заявку на участие в международной премии «Экология — дело каждого»

Продолжается прием заявок для участия в III Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Премия — природоохранный проект Росприроднадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Премия вручается за интересные идеи, инициативы и выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры. Заявки принимаются до 1 октября 2023 года на сайте экологияделокаждого.рф.

Для участия в премии нужно только выбрать номинацию, заполнить заявку и приложить к ней свою работу. В третьем сезоне предусмотрено 12 номинаций, среди которых 10 индивидуальных и 2-командные. Номинации «Экомир», «Экорисунок», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «Экофокус», «ESG-поколение» предусматривают индивидуальное участие и возраст участников от 6 до 17 лет.

В номинациях «Экошкола» и «Экосемья» принимают участие семейные и школьные группы детей, также от 6 до 17 лет. В этом году появились 3 номинации, которые предусматривают участие как для детей, так и взрослых, это «Экотуризм», «Экология души», «Экопросвещение».

Работы номинаций «Экорисунок» и «Экофокус» принимаются в формате рисунков и фотографий, все остальные номинации предусматривают видеоролик от 15 секунд до 1 минуты.

Напомним, что в премии «Экология — дело каждого» за два года приняли участие дети и подростки из 39 стран, получено 55 тысяч заявок. Среди призеров предыдущих сезонов премии были и школьники Псковской области.