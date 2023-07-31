Общество

Лишь треть псковичей спокойно справляются с конфликтами на работе

Лишь треть псковичей хорошо справляются с конфликтами на работе, каждого пятого ссоры с коллегами полностью выбивают из равновесия. Конфликты на работе могут влиять на отношение к начальству – к такому выводы пришли эксперты.

Недавнее исследование hh.ru показывает, что часть трудящихся усматривают в ссорах с коллегами конструктивные плюсы. Между тем есть и другая категория опрошенных, которые страдают от дрязг на работе и могут даже изменить своё отношение к компании и руководству. Так, 39% респондентов в Псковской области заявили, что за последний год стали чаще сталкиваться с агрессией и непониманием со стороны коллег. И при этом каждый третий (33%) местный респондент признался, что в целом хорошо переживает ссоры на работе, 47% - адекватно реагируют на споры, а вот 20% или каждый пятый полностью выпадает из рабочего процесса и плохо справляется с рабочими конфликтами.

Люди также оценили и умение своих руководителей справляться с ссорами. Так, 36% местных респондентов заявили, что их начальство обладает низким умением улаживать конфликты в коллективе. Исследование также показало, что способность справляться с конфликтом на работе – это красноречивый индикатор удовлетворенности сотрудников. Респонденты, считающие, что они сами «плохо» справляются с конфликтами на работе, низко оценивают и своего работодателя.

Чтобы эффективнее разрешать конфликты в коллективе, по мнению респондентов, нужно уметь прислушиваться к противоположной точке зрения и проговаривать свои позиции до того, как разногласия перерастут в конфликт. Требуется включать эмоциональный интеллект. Слышать, слушать и не переходить на личности – рецепт успеха. Среди прочих средств регуляции конфликтов респонденты также называли:

Управление эмоциями

Использование медиатора для урегулирования отношений в коллективе

Такое поведение может сказываться на частоте рабочих конфликтов с участием этих групп.