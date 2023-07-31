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Онколог о вреде курения и частоте выявления случаев рака легкого в Псковской области

Всемирный день борьбы с раком легкого отмечали 1 августа, поэтому новый выпуск программы «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) был посвящен профилактике этого заболевания и методам диагностики. Сколько людей в Псковской области болеют раком легкого? У кого в основном диагностируется это заболевание? Правда ли, что оно развивается даже при пассивном курении? Можно ли распознать рак легкого на начальной стадии? Какие методы его лечения доступны в Псковском регионе? Об этом и многом другом рассказала врач-онколог, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Мария Сальникова.

- Предлагаю обсудить статистику по Псковской области. Сколько людей в регионе болеют раком легкого, какова динамика заболеваемости?

- Я бы хотела сказать о всемирной статистике: наша Псковская область от мировой статистики не особенно отличается. Ежегодно в мире более двух с половиной миллионов человек заболевает раком легкого – это одно из самых распространённых онкологических заболеваний, оно стоит на втором месте в мире по онкологической заболеваемости и на первом месте у мужчин. Ежегодно в мире умирает 1,8 миллиона человек от рака легкого. Половина пациентов, у которых выявлен рак легкого, – умирает.

В Псковской области в прошлом году заболевание выявлено у чуть более чем 250 человек, и в настоящее время у нас на учете в области стоят около 500 человек, имеющих диагноз «рак легкого». Статистика как в мире, так и в стране, и в нашей области приблизительно одинаковая. Нет какой-то тенденции к увеличению или к уменьшению заболеваемости, приблизительные цифры колеблются в таких пределах.

Единственная тенденция, которая прослеживается и в Псковской области, и в стране, и в мире – увеличение доли заболеваемости у женщин. Это связано с тем, что больше женщин стало курить. Поэтому у мужчин статистика по заболеваемости и смертности варьируется приблизительно на одном уровне, а вот у женщин заболеваемость и смертность потихоньку увеличивается.

- Какой средний возраст заболевших?

- Средний возраст человека, заболевшего раком легкого – 60-65 лет. Более 70% всех пациентов, заболевших раком легкого, приходится на возраст старше трудоспособного. Среднестатистический пациент, заболевший раком легкого, это 65-летний мужчина со стажем курения более 15 лет. 70-75% — это мужчины, 20-25% — это женщины.

- Если я правильно понимаю, то курение – самая явная причина того, что люди заболевают раком легкого. Какие еще существуют причины?

- Да, вы правы. До 90% всех случаев заболевания раком легкого связаны с курением. Это основной фактор, это давно доказано, Всемирная организация здравоохранения признает это. Это основной фактор, провоцирующий развитие рака легкого.

Другие факторы – радиация. Имеется в виду, что, например, когда-то у пациента в анамнезе была лучевая терапия в периоде, это, например, лечение лимфом в грудной полости лучевыми методами, либо лечение рака молочной железы. Например, профессиональные вредности, такие как асбест тоже могут провоцировать заболевание. Но это достаточно редко вызывает рак легкого. Поэтому остальные моменты, такие как газ радон, профессиональные вредности, незначительно влияют на заболеваемость. Но за людьми, которые работают на вредных производствах, обычно следят, они проходят профилактические осмотры, используют средства индивидуальной защиты, поэтому здесь риски минимизированы.

- Больше ли стало выявляться рака легкого из-за того, что жители региона и в целом России стали больше делать рентген?

- Однозначной статистики нет, но по собственному ощущению и тем данным, которые исходят от онкологов – наших коллег из других регионов и других стран, конечно, когда мы активно используем такие методы диагностики как КТ и рентген, какие-то так называемые «немые» опухоли, которые не проявляются никакой симптоматикой во время диагностики COVID-инфекции, могли выявляться.

Выявленные образования не всегда были онкологическими, но это повод задуматься, провести какой-то поиск, понять, что это за образования. Поэтому какой-то процент может быть, но на общую статистку ковид никак не повлиял. Мы не видим сейчас какого-то всплеска заболеваемости, выявляемости рака легкого на ранней стадии. У нас вообще тенденция есть к выявляемости пациентов на ранней стадии, но все равно это очень маленький процент пациентов.

- На какой стадии чаще всего получается выявить?

- К сожалению, рак легкого относится к так называемой невизуальным локализациям, это локализации, которые нельзя увидеть глазами. Например, такие заболевания как рак кожи, рак молочной железы – являются визуальными. Их можно пощупать, их можно увидеть. Рак легкого к таковым не относится.

Очень часто он протекает скрытно, не имеет никакой симптоматики. Симптомы рака легкого чаще всего появляются, когда уже есть либо отдаленные метастазы, либо когда опухоль переходит на соседние структуры: на сосуды, средостения, ребра. Когда выявляют болевой синдром. Поэтому маленькая опухоль легкого может себя никак не проявлять.

Поэтому, к сожалению, рак легкого выявляется чаще на третьей и четвертой стадии, на которые приходится до 75% всего рака легкого. На первую стадию приходится максимум 15%. Это мировая статистика, статистика Псковской области практически ничем не отличается.

- Какие способы диагностики самые эффективные на ваш взгляд, есть ли какие-то варианты на начальной стадии выявить заболевание или хотя бы не на самой последней. Если человек, например, решил выяснить, подвержен ли он чему-то?

- Ни в России, ни в мире не существует скрининговых программ по выявлению именно рака легкого. Основной, достаточно эффективный способ диагностики и профилактики — это ежегодное обследование - диспансеризация, которую не надо игнорировать.

Единственное, что хочу отметить, надо выполнять рентгенографию легких, а не флюорографию, потому что рентгенография показывает даже маленькие образования, а у флюорографии меньшая разрешающая способность. Это основной метод. Скрининговых программ, повторюсь еще раз, не существует.

Существует такое понятие, как низкодозная компьютерная томография, но в России такие пилотные программы были только в нескольких регионах, да и в мире скрининговая компьютерная томография есть только в США. Ежегодное использование компьютерной томографии доказанно увеличивает выявляемость рака легкого на ранних стадиях. Но опять-таки, чтобы было понимание, низкодозная компьютерная томография – это не поголовное исследование всего населения, оно показано людям с факторами риска. Например, мужчинам старше 60 лет, не имеющим признаков заболевания, со стажем курения больше 15 лет. В Москве была программа для тех, у кого стаж курения был более 30 лет, больше пачки сигарет, выкуренной в день. То есть это не значит, что, если будет такая программа, каждый человек будет подвергаться низкодозной КТ.

Поэтому основной метод профилактики – отказ от курения, еще раз повторю и не устану это повторять!

Но опять же, нет никакой генетической предрасположенности, нет никакого маркера, как люди часто спрашивают: «А как мне узнать, есть у меня рак или нет? Могу я пойти сдать кровь и узнать, есть ли у меня рак?» - нет. Узнать, что у тебя нет рака легкого, если у тебя нет никаких симптомов, пойти сдать кровь из вены и однозначно ответить «да» или «нет» не предоставляется возможным.

- Какие самые главные симптомы вы можете выделить во время протекания болезни, как определить?

- В том то и дело, что специфических симптомов у этого заболевания нет. Заболевание скрывается: либо протекает на ранней стадии бессимптомно, либо скрывается под маской симптомов других хронических заболеваний, таких как ХОБЛ, бронхит курильщика, если человек курит длительное время, он привык к тому, что у него по утрам кашель и схождение мокроты, он на это не обращает внимания.

Одними из симптомов могут быть затрудненное дыхание, боли за грудной клеткой, но боли за грудиной могут быть проявлением ССЗ, кровохарканье, но кровохарканье это уже признак запущенного процесса, редко, когда бывает этот признак локального процесса.

Поэтому специфических симптомов нет. В связи с этим важно проходить плановые медосмотры, не игнорировать их, не открещиваться от прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических осмотров, выполняя рентгенографию легких – этого вполне достаточно.

- Есть ли какие-то типы рака легкого, именно деление на типы?

- Да. Видов рака легкого большое количество, но основные два типа, на которые подразделяется рак легкого, это мелкоклеточный и немелкоклеточный рак легкого.

На долю немелкоклеточного приходится до 85% всего рака. Они обладают разным течением: мелкоклеточный рак легкого более агрессивный, обладает более быстрым распространением, характеризуется отдаленными метастазами, но при этом он более чувствительный к методам терапии, таким как химиотерапия и лучевая терапия.

Этот рак чаще выявляется на поздних стадиях ввиду своего агрессивного течения и редко, когда оперируется, потому что, учитывая его течение, даже на ранних стадиях этот рак практически не оперируется.

Основным методом лечения немелкоклеточного рака легкого является хирургический, но это при условии, что он выявлен на ранних стадиях. Поэтому при выявлении процесса на первой-второй стадии есть шанс прооперировать пациента и достичь выздоровления.

- От чего зависит тип рака легкого?

- Здесь нет ответа на вопрос. Нельзя определить, что этот пациент курит 15 лет, а этот не курит - у него будет тот или иной вид рака. Немелкоклеточный встречается в 85% случаев. Почему возникает именно тот или другой – я не отвечу на этот вопрос.

- Поговорим про методы лечения: какие в принципе существуют и есть ли какие-то современные, может, недавно открытия были в этом направлении?

- Основными методами лечения являются системный и локальный методы воздействия. К системному мы относим химиотерапевтическое лечение. К локальным методам мы относим оперативное лечение и лучевую терапию.

За последние десятилетия изменения произошли именно в системном подходе. Если раньше от химиотерапии мы ожидали только краткосрочного эффекта, он оказывал свое действие, но этот эффект длился не очень долго, то XXI век ознаменовался появлением таргетной терапии. В начале века были обнаружены генетические поломки, то есть каждый вид рака - индивидуальный и имеет свои особенности. Существуют определенные генетические мутации, были найдены мишени и в последствии были найдены лекарства к этим мишеням, которые действуют не на всю опухоль, а именно на эту генетическую поломку, оказывая определенный эффект. Если сама по себе химиотерапия затрагивает не только опухолевые клетки, но и любые быстро делящиеся клетки организма, отсюда мы все знаем о побочных эффектах химиотерапии, таких как облысение, расстройство желудочно-кишечного тракта, проблемы с кровью.

У таргетной терапии немного другой механизм действия, который направлен именно на опухолевые клетки, имеющие определенную мутацию. Одна из таких мутаций, например в немелкоклеточном раке легкого – это мутация EGFR, мутация эпидермального фактора роста. Она ежегодно диагностируется у трех тысяч пациентов в стране. И есть определенный таргетный препарат, который обладает эффективностью и помогает нам перевести это заболевание в хроническую форму.

В настоящее время есть больше четырех таких мишеней и еще идут разработки таких препаратов для лечения рака легкого. В принципе все они доступны в нашей стране и в нашей области. Пациенты, которые имеют те или иные мутации, имеют полный доступ к этим лекарственным препаратам за счет средств ОМС. Это бесплатно для пациентов, и они получают современное лечение, которое позволяет продлить жизнь пациентам. Мы сейчас говорим о лечении на распространенных стадиях болезни.

- Насколько часто бывают рецидивы рака легкого у пациентов?

- Все зависит от формы и стадии заболевания, от того какой вид лечения был назначен пациенту.

Естественно, пациенты, у которых болезнь была выявлена на ранней стадии, имеют более высокий шанс полного излечения. Это многофакторный критерий, который зависит от того, есть ли у пациента мутации, какой это рак – мелкоклеточный или немелкоклеточный, либо еще встречаются редкие формы рака.

Поэтому ответить однозначно нельзя, все индивидуально.

- Но есть же случаи полного излечения и насколько они частые, какая статистика?

- К сожалению, учитывая то, о чем мы говорили в начале, что большая часть пациентов выявляется на третьей-четвертой стадии заболевания, о полном излечении мы можем говорить на ранних стадиях, когда нам удалось провести радикальное лечение – полностью удалить опухоль. Поэтому большинство пациентов не вылечивается полностью.

Благодаря таргетной терапии для определенной категории пациентов, которые имеют точки приложения для таргетной терапии, мы можем говорить о переводе этого заболевания в хроническую форму, когда пациенты с распространенными стадиями, четвертыми стадиями, большим распространением могут жить годами и десятилетиями, чего в прошлом веке не встречалось вообще. То есть рак легкого был приговором.

Конечно, и сейчас это серьезная проблема и таргетная терапия может применяться у небольшого количества пациентов, это не значит, что все пациенты имеют такую точку приложения. До сих пор рак легкого остается опасным заболеванием и, как я говорила в начале, смертность очень высокая.

Поэтому проблема серьезная. Повторюсь, надо бросать курить. Бросайте все курить!

- К этой теме я бы и перешла - как бросить курить. На примере: человеку 50 лет, с 14 лет он курит и в последнее время больше пачки сигарет в день, есть ли у него какие-то риски, что, когда он бросит, что-то будет происходить? Как обезопасить себя? Потому что с таким огромным стажем переход довольно сложный и тоже может как-то отразить?

- Рак не возникает при отказе от курения. Когда человек бросает курить, риски возникновения рака снижаются, причем снижаются пропорционально времени, проведенному без курения. Чем дольше человек живет без никотиновой зависимости, тем ниже становятся его риски, и даже те риски, которые он приобрел в процессе длительного курения, снижаются.

Тут все играет роль: опять же вы сказали, начал, например, курить в молодом возрасте. На риски возникновения рака влияет и время начала курения, чем раньше человек начинает курить, тем выше риски и количество выкуренных сигарет и какие это сигареты, с фильтром или без, и что человек курит.

Не стоит забывать, что курение вызывает не только рак легкого. Доказано, что курение способствует развитию около 12 форм рака: начиная от рака горла, пищевода, рака мочевого пузыря, поджелудочной железы, желудка, рака шейки матки. Поэтому отказ от курения — это снижение риска заболеть не только раком легкого.

Что сделать человеку? Это будет трудно. Курение — это зависимость и здесь у всех по-разному, кому-то достаточно силы воли или, я не пропагандирую ни в коем случае курение вейпов или безникотиновых электронных сигарет, но они во многом помогают. Также есть стандартные замены, такие как конфеты, семечки – то, что помогает психологически. Многим нужна психологическая помощь и иногда помощь наркологов, потому что это считается одной из форм наркологических зависимостей. Поэтому нужен комплексный подход.

Вообще, должен пропагандироваться здоровый образ жизни: отказ от курения. Должно быть просвещение, потому что человека, который прокурил всю жизнь, трудно заставить бросить курить, тем более что у него уже накоплены большие риски. Мы должны работать с молодежью: снижение доступа к сигаретам, просветительская деятельность, ограничение курения в общественных местах. Это должна быть комплексная стратегия на уровне государства, которая будет иметь долгосрочный результат. Это не значит, что мы сегодня запретили сигареты, а завтра все перестали болеть раком легкого. Результаты этих планомерных действий будут видны через поколения. Но что бы иметь результат в будущем - нужно начинать уже сейчас.

Беседовала Анастасия Сливинская

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