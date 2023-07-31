Общество

Ирину Жаворонкову назначили на должность зампредседателя псковского облздрава

Начальника отдела государственной службы, правового обеспечения и кадровой политики комитета по здравоохранению Псковской области Ирину Жаворонкову назначили на должность заместителя председателя комитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

«Вчера Ирина Жаворонкова была назначена на должность заместителя председателя комитета по здравоохранению. При этом Ирина Станиславовна остаётся начальником отдела государственной службы, правового обеспечения и кадровой политики. Она как и раньше будет решать задачи по привлечению кадров в государственную систему здравоохранения Псковской области, но с более широким спектром полномочий», - рассказали в комитете.

Ирина Жаворонкова имеет два высших образования, работает в структуре комитета с 2016 года. Её работа неоднократно отмечалась государственными наградами и поощрениями различной степени.

Напомним, должность председателя комитета по здравоохранению Псковской области с ноября 2018 года занимает Марина Гаращенко.