Ирину Жаворонкову назначили на должность зампредседателя псковского облздрава

Начальника отдела государственной службы, правового обеспечения и кадровой политики комитета по здравоохранению Псковской области Ирину Жаворонкову назначили на должность заместителя председателя комитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.
Ирина Жаворонкова имеет два высших образования, работает в структуре комитета с 2016 года. Её работа неоднократно отмечалась государственными наградами и поощрениями различной степени.
Напомним, должность председателя комитета по здравоохранению Псковской области с ноября 2018 года занимает Марина Гаращенко.