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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг» про перенос памятника Ленину

02.08.2023 13:01|ПсковКомментариев: 2

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Армрестлинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Сегодня в центре обсуждения - вопрос о будущем памятника Ленину на центральной площади Пскова. Ранее губернатор Михаил Ведерников, отвечая на вопрос в соцсетях, предложил перенести памятник Ленину и создать для него отдельный парк, а на площади возвести красивый и современный фонтан. Мнения псковичей по данному поводу разделились. Одни, в том числе ряд политиков и общественных деятелей, выступили за перенос монумента. Другие, прежде всего - члены КПРФ, категорически возражают. Как поступить в этой ситуации? Кто прав в споре? И возможен ли компромисс?

Об этом сегодня, 2 августа, в прямом эфире поспорят известный псковский предприниматель, экс-депутат регионального парламента Игорь Савицкий, выступающий не только за снос памятника, но и за то, чтобы убрать с карты города названия, связанные с советским периодом истории, и активист областного отделения КПРФ Олег Киселев, убежденный, что Ленин должен остаться на своем месте.

Проведет программу журналист, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко. 

Телефон прямого эфира - 56-73-72. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение.

Трансляция завершена 

Теги: #регион60 #Армрестлинг #Ленин
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
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