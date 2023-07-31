Общество

Сроки перечисления «детских» пособий в августе напомнили псковичам

Отделение Социального фонда России по Псковской области в августе произведет выплату июльских пособий семьям с детьми, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения.

Выплаты осуществляются в единые даты, в новом месяце за предыдущий, то есть в августе за июль, в сентябре за август, в октябре за сентябрь и так далее, напомнили в отделении.

3 августа на банковские счета граждан перечисляются ежемесячные выплаты:

семьям с детьми от рождения до 17 лет;

в связи с рождением и воспитанием ребенка;

на первого ребенка до 3 лет;

по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;

на ребенка военнослужащего по призыву;

на ребенка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Отделения почтовой связи выплатят/доставят указанные пособия в соответствии с установленным графиком — с 5 по 25 число.

Ежемесячная выплата из материнского семейного капитала на ребенка до 3 лет (МСК) за июль поступит 4 августа. Это связано с тем, что единая дата выплаты (5 число) в августе приходится на выходной день, поэтому выплата поступит накануне — в ближайший рабочий день.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за июль работающим гражданам будет выплачено в единый день выплаты — 8 августа.