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Общество

Невельчане украшают фигуру улитки на различные праздники. ФОТО

03.08.2023 07:53|ПсковКомментариев: 0

Местные жители украшают фигуру улитки на различные праздники в Невеле. Об этом сообщается в группе «Невель - городской портал» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Невель - городской портал» / «ВКонтакте»

«Многие заметили, как прошли последние празднования и чем это заканчивалось. В честь определенного праздника на улитку надевался соответствующий атрибут одежды. Теперь, возможно, в городе Невель укоренится своя традиция.
Так, 30 июля в день ВМФ на улитку надели тельняшку, что очень повеселило невельчан», - говорится в сообщении.

Кроме того, 2 августа ей надели голубой берет в честь праздника десантников.

Напомним, ландшафтная фигура расположилась на площади Карла Маркса. 

Теги: #благоустройство #невельский район #улитка
Источник: Псковская Лента Новостей
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