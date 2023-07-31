Общество

Невельчане украшают фигуру улитки на различные праздники. ФОТО

Местные жители украшают фигуру улитки на различные праздники в Невеле. Об этом сообщается в группе «Невель - городской портал» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Невель - городской портал» / «ВКонтакте»

«Многие заметили, как прошли последние празднования и чем это заканчивалось. В честь определенного праздника на улитку надевался соответствующий атрибут одежды. Теперь, возможно, в городе Невель укоренится своя традиция.

Так, 30 июля в день ВМФ на улитку надели тельняшку, что очень повеселило невельчан», - говорится в сообщении.

Кроме того, 2 августа ей надели голубой берет в честь праздника десантников.

Напомним, ландшафтная фигура расположилась на площади Карла Маркса.