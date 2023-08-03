Общество

Подрядчика привлекут к административной ответственности за нарушение сроков ремонта детсада в Плюссе

Прокуратура Плюсского района проверила деятельность подрядной организации, которая в рамках муниципального контракта обязана произвести работы по ремонту детского сада в Плюссе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Проверка показала, что подрядчиком ООО «Строй-Вектор» в установленные сроки не выполнен капитальный ремонт здания Центра развития ребенка, что делает невозможным открытие образовательного учреждения к 1 сентября текущего года.

В связи с этим прокурором района решил вопрос о привлечении недобросовестного подрядчика к административной ответственности за нарушение сроков выполнения муниципального контракта.

Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района.