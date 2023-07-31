Общество

Подрядчик сильно затягивает сроки ремонта детского сада в Плюссе

Ход ремонтных работ детского сада в Плюссе проконтролировал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания, спикер парламента неудовлетворительно оценил работу подрядчика.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Надеюсь, компанию "Строй-Вектор" мы больше никогда не увидим на исполнении государственных и муниципальных контрактов. Такого отношению к делу, к качеству мне, честно говоря, ещё никогда не приходилось видеть», - поделился впечатлениями от очередного контрольного выезда в плюсский детский сад и библиотеку, где проходит капремонт, Александр Котов.

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1 августа истёк срок двух контрактов. И если срыв графика работ в детском саду руководитель компании Геннадий Кузьмин не раз пытался объяснить поздним освобождением объекта (дошкольное учреждение прекратило работу с начала лета, но доступ к отдельным блокам здания был ещё зимой), то помещения библиотеки и школы искусств заказчик предоставил строителям на месяц раньше срока, установленного контрактом.

«У библиотеки загажена вся территория, мусор не вывозят. У детского сада прямо на новом асфальте замешивают раствор. Сколько раз говорили – как с гуся вода! Всё в полуразобранном состоянии. И ни одно помещение не готово, ни одно обещание не исполнено! Строители с утра не знают, чем заняться – прораба нет, плана работы нет. Есть только ощущение хаоса», - рассказала о взаимодействии с подрядчиком глава района Наталья Иванова.

Главная причина, как отметил Александр Котов и вынужден был признать Геннадий Кузьмин, в недостаточном количестве рабочей силы. Например, в библиотеке в последние две недели работает один человек. У компании несколько объектов в разных районах области, специалисты перемещаются с одного на другой и выполняют задачи по профилю не исходя из логики строительных работ, а по мере возможностей. Поэтому в некоторых помещениях детсада уже постелен линолеум, но не подключены к системе батареи, и на новом напольном покрытии разложен строительный мусор и инструмент. На новых подоконниках, дверях следы шпатлёвки, уже покрашенные первым слоем стены имеют сколы и потёртости.

«Качество отвратительное, организация работы неудовлетворительная, результата как не было, так и нет. Словом, подрядчик, несмотря на то, что он наш, псковский, очень сильно разочаровал. Считаю, что штрафные санкции – все до последней копейки, которые предусматривает муниципальный контракт, должны быть выставлены в полном объёме. Все претензии должны быть предъявлены, вплоть до судебных исков по нарушению сроков и несоответствию качества. Такие специалисты не должны работать на контрактах», - оценил результат работ Александр Котов.

Спикер напомнил руководителю компании «Строй-Вектор» об обещании, данном в присутствии губернатора Михаила Ведерникова. «Вы всем обещали. Это детский сад, особенный объект, закончить работы нужно как можно скорее. Снимайте рабочих с других точек, определяйте объекты по степени важности, иначе такими темпами вы и до Нового года не успеете. Объективных причин срыва сроков я не вижу», - отметил Александр Котов.