Общество

Телеведущий Сергей Светлаков приехал в Псков

Российский актёр кино и телевидения, продюсер, КВНщик Сергей Светлаков приехал в Псков сегодня, 3 августа. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил руководитель Псковской региональной спортивной общественной организации PRO SPORT Александр Кузьмин.

Фото: Александр Кузьмин / «ВКонтакте»

«Катаемся на вело по Пскову», - написал автор фотографии. В комментариях псковичи отметили, что актер посещал и другие места в городе. Так, Сергея Светлакова встретили в ресторане «Строганов».

Фото: Ангелина Потапова / «ВКонтакте»

Ранее сообщалось, что многосерийный фильм «Казачок» будет снимать в Псковской области ООО «Студия Свердловск». Это продюсерская компания Сергея Светлакова. Основана в 2018 году, специализируется на создании кино, сериалов и ТВ-шоу.

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Картина посвящена событиям 1612 года. В Пскове съемки пройдут 4 августа.

Также задействована и новоржевская кинодеревня. Компания Сергея Светлакова начала там строительство декораций. Съемки будут идти до 30 сентября.