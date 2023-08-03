Общество

Десять вышек сотовой связи установят в Псковской области в 2024 году

Квота Псковской области на установку базовых станций в 2024 году составляет десять штук. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Важная информация для жителей посёлков, где требуется улучшить мобильную связь! Началось голосование за обеспечение населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек в 2024 году сотовой связью и интернетом 4G», - написал глава региона.

На портале Госуслуг по ссылке можно проголосовать за поселки, которые будут обеспечены связью.

Также направить свой голос можно и по почте. В письме указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, который нужно обеспечить доступом в интернет. Направить письмо нужно на адрес Минцифры России: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Письма могут быть как индивидуальными, так и коллегиальными.

Онлайн-голосование продлится до 13 августа, по почте письма будут принимать до 10 сентября.

«Где установят вышки - зависит от вас. Голосуйте вместе с родственниками, соседями и знакомыми за свой населенный пункт», - обратился к жителям Псковской области Михаил Ведерников.