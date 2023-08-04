Общество

О причинах отечности после употребления арбуза рассказал врач

Отечность после употребления арбуза может говорить о проблеме с сердцем или почками, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Если человек отекает после употребления арбуза, ему стоит обратиться к врачу. Возможно, у него есть проблемы с сердцем или почками», - рассказал врач РИА Новости.

Он отметил, что арбуз нужно употреблять с осторожностью людям с сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ, склонностью к образованию или наличии камней в почках, нарушениях в работе мочеполовой системы, сердца, беременным.

«Арбуз хорошо утоляет жажду, богат витаминами группы Б и другими, содержит нужные минералы, клетчатку. Это хорошая летняя подзарядка для нашего организма. Но все полезно в меру. К арбузу надо относиться как к десерту и съедать порцию не более 200-300 граммов за один прием. Арбуз не стоит есть натощак, правильнее употреблять после основного приема пищи и за несколько часов до сна из-за его мочегонного эффекта», - добавил врач.