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Общество

День открытых дверей прошел в псковском ДОСААФ

04.08.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

День открытых дверей прошел в псковском Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

В мероприятии приняли участие секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов, председатель городского совета сторонников партии Валерий Тюменцев, руководитель Псковского областного отделения организации ветеранов «Боевое братство» Александр Кривотулов, активная молодежь и представители областного отделения МГЕР.

Встретил гостей председатель регионального отделения ДОСААФ России по Псковской области Сергей Саурин, который рассказал обо всех отделениях, работающих в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту. Сотрудники общества представили вниманию разнообразные военно-учетные специальности. В учебном классе гостям показали механизмы, из которых состоит автомобиль. Позже на открытой площадке некоторые решились даже сесть за руль учебных автомобилей.

Также псковичам показали образцы вооружения, обмундирования и парашюты. Подростки признались, большинство здесь впервые и были рады возможности познакомиться с военными специальностями ближе. Молодые люди могут пройти обучение в ДОСААФ бесплатно по направлению через военкомат.

«День открытых дверей – это часть большого всероссийского спортивного марафона "Сила России", который проводит партия "Единая Россия"», – рассказал Валерий Филимонов.

Всероссийский марафон «Сила России», инициатором которого является совет сторонников «Единой России», стартовал 1 июня во всех регионах и проходит при поддержке министерства спорта РФ, ДОСААФ и спортивных федераций по всей стране. Всё лето в городах и посёлках в регионах проходят бесплатные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача норм ГТО.

Закончится марафон в День физкультурника (12 августа) всероссийской лотерей, где можно будет получить памятные подарки от олимпийских чемпионов. 

 

В Псковской области зарегистрировано всего 38 площадок для спортивных мероприятий «Силы России», на которых уже прошло около 50 открытых тренировок, турниров и соревнований. Участником марафона может стать любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте фестиваля. Финальное мероприятие марафона состоится в Пскове 10 августа в парке Строителей.

Партнеры марафона – министерство спорта Российской Федерации, «Молодая Гвардия "Единой России"», Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия.

Теги: #Единая Россия #досааф
Источник: Псковская Лента Новостей
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