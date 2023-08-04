Общество

Популярность Telegram в Псковской области выросла почти на 60% — МегаФон

Популярность Telegram в Псковской области выросла почти на 60%. Рейтинг самых используемых мессенджеров в регионе составили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные пользователей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: Shutterstock

В целом в прошедшем июле интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями среди абонентов-псковичей увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг мессенджеров остался прежним, при этом изменилось потребление трафика.

На первом месте с большим отрывом оказался Telegram. В июле псковичи передали через мессенджер в 3,4 раза больше информации, чем годом ранее, а звонить стали в два раза чаще. На втором месте Viber, объем передачи данных в котором упал на 24%, а на третьем — WhatsApp, где трафик, наоборот, за год вырос на 74%.

В прошедшем месяце лета жители региона в общей сложности прокачали через сервисы более 22 тысяч гигабайт фото, видео и звуковых сообщений. Такой же объем памяти вмещают почти 800 двухсторонних DVD-дисков.

Потребление трафика постоянно растёт, поэтому компания продолжает работать над развитием и модернизацией сети. С начала года было модернизировано более 20 базовых станций в разных районах региона, в результате чего улучшились основные параметры сети: емкость, пропускная способность и скорость мобильного интернета.

Исследования Ookla показывают, что МегаФон обладает широким покрытием и является самым быстрым провайдером мобильного интернета в Псковской области. Во втором квартале 2023 года более 1,5 тысячи тестов показали самую высокую скорость загрузки в областном центре, которая составила 38,65 Мбит/с. Этот результат достигнут благодаря развитию инфраструктуры, что позволило укрепить свою лидирующую позицию в Пскове и области.