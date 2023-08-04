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Общество

Новые группы открылись в детсаду «Рябинушка» в Псковском районе

04.08.2023 19:20|ПсковКомментариев: 0

Новые группы открылись в детском саду «Рябинушка» Писковской средней общеобразовательной школы в Псковском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«Дошкольное учреждение очень востребовано среди молодых семей, проживающих на территории Писковической волости. Сейчас идет набор воспитанников в группы, их набор постоянно увеличивается. Групп две – "Кроха" и "Малышок", в них принимаются дети раннего возраста (от 1 года до 3 лет). Новое здание позволит обеспечить местами в детском саду 45 воспитанников. Все стоящие в электронной очереди на 1 августа 2023 года обеспечены местами на желаемую дату», - написала Наталья Федорова.

В детском саду закуплена новая мебель, на территории – новая детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием.

 

Как отметила глава района, со стороны администрации за ходом ремонтных работ осуществлялся еженедельный контроль. Муниципальный контракт для переустройства здания и проведения капитального ремонта был заключен в 2022 году.

«С первым подрядчиком контракт был расторгнут (работы велись очень медленно, вместо реальных дел слышали лишь обещания), новый подрядчик выполнил свою задачу в кратчайший срок. Администрация Писковской школы прошла лицензирование обновленного здания, параллельно были подобраны кадры. Работы выполнены за счет средств районного бюджета», - добавила Наталья Федорова. 

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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