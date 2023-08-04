Общество

Михаил Ведерников поздравил Гдов с 700-летием с момента первого упоминания в летописи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени правительства Псковской области поздравил местных жителей с 700-летием с момента первого упоминания Гдова в летописи.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Вместе мы заложили основу для уверенного развития муниципалитета, для реализации его экономического и туристического потенциала, для развития его социальной инфраструктуры. Желаю вам счастья, добра и благополучия!» – поздравил губернатор.

Он отметил, что Псковская область и Гдов многое сделали вместе и будут продолжать работать над тем, чтобы город становился все более комфортным, сохраняя свою историческую самобытность.