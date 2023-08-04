Общество

Владимир Кузь: Гдов с каждым годом становится все краше

С 700-летием с момента первого упоминания древнего города Гдова в летописи местных жителей поздравил депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь.

«У прекрасного города Гдова солидный возраст и богатая история. Сегодня Гдов активно развивается, с каждым годом он становится краше и привлекательнее для жизни. Изюминкой Гдова, конечно, является его расположение на живописном берегу Чудского озера», - отметил Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Депутат добавил, что богатая история, красивая природа и местные мастера делают Гдов привлекательным для туристов.

Местным жителям Владимир Кузь пожелал благополучия и счастья, а Гдову - дальнейшего активного развития и процветания.