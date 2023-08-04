Общество

По случаю 700-летия Гдова жителей района отметили региональными наградами

Заслуженным жителям Гдовского района вручены региональные награды. Торжественная церемония прошла в субботу, 5 августа, на площадке Гдовского музея истории края. В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, семья которого напрямую связана с гдовской землей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников от имени правительства региона поздравил жителей муниципалитета с важной датой — 700-летием первого упоминания Гдова в летописи. «Гдовская земля — богатая, со сложной, непростой, но славной и героической судьбой. И эта история создавалась и создается теми людьми, которые здесь родились, работают. Благодаря вам, несмотря ни на что, край динамично развивается», — подчеркнул глава региона.

Первая награда, врученная на церемонии, — для всего Гдовского района. За мужество, стойкость, массовый героизм и большой вклад в партизанское движение против немецко-фашистских захватчиков, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Михаил Ведерников передал главе района Алексею Васильеву грамоту о присвоении звания «Край партизанской славы». Глава региона подчеркнул, что теперь муниципалитет ежегодно будет получать из областного бюджета 500 тысяч рублей на организацию патриотической работы, благоустройство воинских захоронений.

Напомним, решение о присуждении почетного звания было принято в июне этого года, учитывая заслуги партизанского движения муниципалитета в годы войны. Гдовский район находился под оккупацией более 900 дней, все это время партизаны боролись с врагом.

Затем за личный вклад в развитие района наиболее заслуженным гдовичам были вручены медали Александра Невского и княгини Ольги, почетные грамоты и благодарственные письма.

С праздничной датой жителей муниципалитета поздравил и Анатолий Печатников, который является внуком боевого командира одного из гдовских партизанских отрядов. «Мне очень трогательно общаться с вами в здании, где когда-то работал мой дедушка. Эти моменты истории очень значимы для всей нашей семьи», — заметил Анатолий Печатников.

По итогам торжественной церемонии прошла встреча губернатора с активом муниципального образования, на которой рассмотрены актуальные для развития района направления. «Мы достаточно серьезные средства привлекаем в район. Порядка 4 млрд рублей — за 5 лет, 900 млн рублей только в этом году. Но, к сожалению, хочу отметить, что все это работа правительства региона, инициатива Владыки, а муниципальной команде надо работать активнее. Например, подрядчиков контролировать. Это задача не только администрации района, но и депутатов, общественников и лидеров общественного мнения», — подчеркнул Михаил Ведерников.

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Среди тем, к которым было приковано особое внимание — поддержка участников СВО и членов их семей, реализация значимых для региона проектов и программ в сферах культуры, образования, здравоохранения и дорожной отрасли.