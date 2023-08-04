Общество

Подрядчика обяжут ускорить исправление недочетов на гдовской набережной

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Гдовский район в субботу, 5 августа, проконтролировал работы по благоустройству набережной реки Гдовки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На исторической центральной части набережной был реализован проект «Реки связующая нить». Он стал победителем V всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Были созданы прогулочные зоны, проложены велодорожки. Установлена детская площадка, малые архитектурные формы и скамейки.

Несмотря на то, что практически все работы завершены, в работе подрядчика выявлены недостатки. Глава региона Михаил Ведерников обратил внимание главы района Алексея Васильева на необходимость отработать со строителями все замечания по объекту в рамках гарантийных обязательств. По его словам, работы по исправлению замечаний идут не регулярно, рабочие на объект выходят редко.

«Не слезайте с подрядчика пока не сделают так, как нужно», — подчеркнул губернатор.

Обновление городской набережной в Гдове будет продолжено. Проект по благоустройству территории на противоположном, левом берегу реки Гдовки у городской крепости, уже в этом году стал победителем 8-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по направлению «Исторические поселения». Для комфортного времяпрепровождения предполагается организация сразу нескольких тематических зон — спортивной, прогулочной, детской. Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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«Поддерживаю. Круто», — оценил проект глава региона. Председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в свою очередь заметила, что в дальнейшем этот берег станет местом проведения массовых мероприятий. Кроме того, уже прорабатывается вопрос проведения третьего этапа благоустройства набережной, который позволит полностью привести в порядок территорию в центре города. Кроме того, особое внимание будет уделено расчистке водоема и мелиоративных канав.