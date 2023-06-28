Гдовскому району присвоили звание «Край партизанской славы». Соответствующий указ от 26 июня 2023 года подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона 30 июня.
«Присвоить муниципальному образованию "Гдовский район" почетное звание Псковской области "Край партизанской славы"», - говорится в тексте документа.
В 2023 году на присвоение звание «Край партизанской славы» претендовали Гдовский и Усвятский районы.
Напомним, Гдовский район находился под оккупацией более 900 дней — подпольное движение здесь существовало дольше, чем в Усвятском районе. Уроженец Гдовского района Иван Никитин стал одним из первых партизан — Героев Советского Союза. На территории муниципалитета за первые месяцы оккупации были сформированы 3 партизанские отряда и 4 партизанские группы. Они действовали на крупных автомобильных и железнодорожных магистралях, которые имели большое значение для врага. В муниципалитете выпускалась первая в Ленинградской области (к которой в годы Великой Отечественной относился Гдовский район) партизанская газета «Колхозная трибуна». Есть данные, что партизаны принимали участие в освобождении Гдова.
Напомним, что закон Псковской области «О почетном звании Псковской области "Край партизанской славы"» был разработан и принят в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области.
Всего с 2018 года почетное региональное звание присвоено пяти районам Псковской области — Себежскому, Дедовичскому, Невельскому, Новосокольническому и Стругокрасненскому. Теперь в их числе и Гдовский район.