Общество

Гдовскому району присвоили звание «Край партизанской славы»

Гдовскому району присвоили звание «Край партизанской славы». Соответствующий указ от 26 июня 2023 года подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона 30 июня.

«Присвоить муниципальному образованию "Гдовский район" почетное звание Псковской области "Край партизанской славы"», - говорится в тексте документа.

В 2023 году на присвоение звание «Край партизанской славы» претендовали Гдовский и Усвятский районы.

Напомним, Гдовский район находился под оккупацией более 900 дней — подпольное движение здесь существовало дольше, чем в Усвятском районе. Уроженец Гдовского района Иван Никитин стал одним из первых партизан — Героев Советского Союза. На территории муниципалитета за первые месяцы оккупации были сформированы 3 партизанские отряда и 4 партизанские группы. Они действовали на крупных автомобильных и железнодорожных магистралях, которые имели большое значение для врага. В муниципалитете выпускалась первая в Ленинградской области (к которой в годы Великой Отечественной относился Гдовский район) партизанская газета «Колхозная трибуна». Есть данные, что партизаны принимали участие в освобождении Гдова.

Напомним, что закон Псковской области «О почетном звании Псковской области "Край партизанской славы"» был разработан и принят в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области.

Всего с 2018 года почетное региональное звание присвоено пяти районам Псковской области — Себежскому, Дедовичскому, Невельскому, Новосокольническому и Стругокрасненскому. Теперь в их числе и Гдовский район.