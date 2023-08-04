Общество

Михаил Ведерников поблагодарил железнодорожников за непростой труд

Работников и ветеранов железнодорожной отрасли от имени правительства Псковской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В Псковской области почти 5 тысяч человек трудятся на железной дороге. Своим ежедневным трудом вы обеспечиваете стабильное и бесперебойное функционирование поездов, комфорт и безопасность пассажиров, своевременность и надёжность доставки грузов. Только за прошлый год в Псковской области железнодорожным транспортом было перевезено почти 1 млн пассажиров, из них на поездах дальнего следования отправлено более 740 тысяч человек», - рассказал Михаил Ведерников.

Стабильно развивается и пригородное сообщение, продолжил губернатор. Сегодня это уже более 30 маршрутов, и их количество с каждым годом растет. В 2020-м году было запущено пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Псков — Великие Луки, в 2021-м году — Великие Луки — Себеж. С 2022 года на дачный период запущен дополнительный маршрут Великие Луки — Невель.

«Конечно, запуск новых маршрутов, развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества обслуживания пассажиров невозможно без созидательной энергии, энтузиазма, самоотдачи всех тружеников отрасли. Спасибо за ваш непростой и такой важный труд! Особые слова признательности ветеранам, которые посвятили многие годы становлению и развитию отрасли. Благодарю вас за сохранение славных традиций, передачу бесценного опыта и мастерства молодым поколениям железнодорожников», - обратился глава региона к работникам и ветеранам железнодорожной отрасли.

Михаил Ведерников пожелал им новых профессиональных достижений, мира и добра.